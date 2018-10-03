Samsun Merkezli Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

Samsun merkezli Sinop ve Kars illerini kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 5'i kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli Bafra ilçesi ile Sinop ve Kars illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Samsun merkezde 6, Bafra ilçesinde 1, Sinop'ta 1 ve Kars'ta 1 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5'i kadın 9 kişinin FETÖ'nün çeşitli kurumlarında görev yaptıkları, bazılarında 'ByLock' bulunduğu, örgütün bankalarında hesaplarının olduğu ve sosyal medyayla bağlantılarının ortaya çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN