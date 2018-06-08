Samsun Merkezli Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir kısmı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Samsun, İstanbul, Ankara, İzmir ve Rize illerinde bulunan adreslerde bu sabah operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN