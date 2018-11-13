Samsun Merkezli Fetö Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun merkezli İstanbul ve Ankara illerini de kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Samsun merkezli Çarşamba ilçesi İstanbul ve Ankara illerine kapsayan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların arasında FETÖ'ye ait müzahir kurumlarda çalışanlar, milli eğitimde Canik'te bir okulda aktif çalışan öğretmenin de bulunduğu öğrenildi.

Şahıslarda ByLock, Bank Asya katılım hesapları, örgütün müzahir derneklerine üye olduklarına dair delillerin bulunduğu kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN