Samsun Merkezli Fetö Operasyonu: 7 Gözaltı

SAMSUN merkezli Kırıkkale ve Ordu'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kırıkkale, Ordu ve Samsun'un ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de olduğu 7 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere ise el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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