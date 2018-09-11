Samsun Merkezli Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli 6 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenledi. Operasyonda aralarında öğretmen, örgütün kurumlarından çalışmış olanlar ve üniversite mezunlarının da bulunduğu Samsun'da 2 şahıs, Kahramanmaraş'da 1, Erzurum'da 1, Ordu'da 1 ve Yozgat'ta 1 olmak üzere toplam 6 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 5'inin örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Muhammer Ay/İHA)