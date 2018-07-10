Samsun Merkezli Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun Merkezli Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun Merkezli Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Samsun merkezli Ankara, İstanbul, Manisa ve İzmir illerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda bir kısmı Bylock kullanıcısı olan, örgütün müzahir kurum ile özel sektör çalışanlarından oluşan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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