Samsun Merkezli Fetö Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda ByLock kullandığı tespit edilen 4 kadın gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun il merkezi, Çarşamba ilçesi ile Ankara ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenledi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları tespit edilen Büşra A, Hatice K, Ümmihan N. ve Yasemin K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN