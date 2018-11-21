Samsun Merkezli Fetö Operasyonu: 15 Askere Gözaltı

Samsun merkezli 14 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2'si meslekten ihraç, 13'ü muvazzaf olmak üzere 15 asker gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve ankesörlü-kontörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik Samsun merkezli bu sabah toplam 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun, Amasya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Edirne, İzmir, Uşak, Antalya, Trabzon, Erzurum, Kars, Şırnak ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda toplam 15 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan askerlerden 2'sinin meslekten ihraç, diğer 13'ünün ise muvazzaf asker oldukları kaydedildi. 6 askerin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN