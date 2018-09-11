Samsun Merkezli Fetö Operasyonu
Samsun merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Samsun merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, Kahramanmaraş, Erzurum, Ordu ve Yozgat'ta operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, meslekten ihraç edilmiş öğretmenler, mezun öğrenciler, örgüte ait kurumlar ile özel sektör çalışanı 6 kişi gözaltına alındı.
Bazılarının örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen zanlılar emniyete götürüldü.