Samsun merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
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Samsun merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Samsun merkezli Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

06.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:27
Samsun merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

merkezli Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Samsun merkezli Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefondan bağlantıları tespit edilen meslekten ihraç edilen 1 binbaşı, 1 teğmen ve 20 kapatılan askeri okul öğrencilerinden oluşan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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