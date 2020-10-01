Samsun merkezli FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" operasyonunda bir şüpheliye adli kontrol
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Samsun merkezli FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" operasyonunda bir şüpheliye adli kontrol

01.10.2020 15:05 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:48

Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"nda yer aldıkları ve örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 8 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"nda yer aldıkları ve örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 8 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına 8 şüpheliden birinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen, kapatılan askeri okul öğrencisi S.E.T, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında yurt dışı yasağı getirilere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 7 şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmış, 29 Ekim'de, Samsun merkezli Erzurum, Konya, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Ankara, Gaziantep ve Sinop'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Samsun merkezli FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması' operasyonunda bir şüpheliye adli kontrol
Samsun merkezli FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması' operasyonunda bir şüpheliye adli kontrol
Samsun merkezli FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması' operasyonunda bir şüpheliye adli kontrol
Samsun merkezli FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması' operasyonunda bir şüpheliye adli kontrol

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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