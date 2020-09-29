FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na operasyon: 7 gözaltı
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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na operasyon: 7 gözaltı

29.09.2020 12:27 | Son Güncelleme: 29.09.2020 13:13

Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"nda yer aldıkları ve örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"nda yer aldıkları ve örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Samsun merkezli Erzurum, Konya, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Ankara, Gaziantep ve Sinop'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na operasyon: 7 gözaltı
FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na operasyon: 7 gözaltı
FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na operasyon: 7 gözaltı
FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na operasyon: 7 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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