Samsun merkezli FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı
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Samsun merkezli FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

02.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:11
Samsun merkezli FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Samsun merkezli 3 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü, ankesörlü telefonlardan ardışık, tekil arandıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4...

Samsun merkezli 3 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü, ankesörlü telefonlardan ardışık, tekil arandıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Samsun, Sivas ve Muş illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında muvazzaf, açıkta ve emekli askeri personelin de bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(Muhammer Ay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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