Samsun Merkezli "Eskort Sitesi" Operasyonu

Samsun merkezli 3 ilde "eskort sitelerine" yönelik fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, internet üzerinden ilan vererek para karşılığı fuhuş yapan kadınların ilanlarının bulunduğu "eskort internet siteleri" ile ilgili çalışma başlatıldı.

İnternet arama motoruna "Samsun eskort" yazıldığında kullanıcının, operasyona konu olan internet sitesine yönlendirildiği, Samsun'da sitede ilanı yayınlanan ve kimliği belirlenen 44 "eskort şahsın" bulunduğu anlaşıldı. Eskort sitesi yönetici ve sahiplerine ilişkin yürütülen çok yönlü çalışmalar sonucunda şüpheliler Ç.Ş, F.B.Ş, Y.K.Ş, M.D ve M.Y. tespit edildi.

Samsun, İzmir ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Ç.Ş, F.B.Ş, Y.K.Ş. ve M.D'yi İzmir'de, M.Y'yi ise İstanbul'da yakaladı.

Şüphelilerin banka hesapları mahkeme kararıyla bloke edilirken ikametlerde yapılan aramalarda dijital materyallere ve bir araca da el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.