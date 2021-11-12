Samsun merkezli "change" operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen "change" operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların 4'ü, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile İnterpol Daire Başkanlığı, otomobil hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik 9 Kasım'da Samsun merkezli İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.