Samsun merkezli askerlere FETÖ operasyonu : 18 gözaltı
Haberler » Güncel » Samsun merkezli askerlere FETÖ operasyonu : 18 gözaltı - Haber

Samsun merkezli askerlere FETÖ operasyonu : 18 gözaltı

Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 16'sı muazzaf asker 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 18 kişi gözaltına alındı.

25.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:10
Samsun merkezli askerlere FETÖ operasyonu : 18 gözaltı

merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 16'sı muazzaf asker 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü telefonlardan örgütün mahrem sorumluları ile bağlantısı tespit edilen askerlere yönelik Samsun merkezli 13 ilde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 16'sı muazzaf rütbeli asker, 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 18 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et