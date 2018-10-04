Samsun merkezli askerlere FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

SAMSUN - Samsun merkezli 13 ili kapsayan askeri personele yönelik düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda 11'i muvazzaf, 1'i eski asker 12 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla görüştükleri tespit edilen askerlere yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında Samsun merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Bitlis, Erzurum, Kayseri, Diyarbakır, Hakkari, Tunceli, Bursa ve Adıyaman illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 11 muvazzaf ve 1'i eski asker 12 kişiden 2'si Samsun'un Bafra ilçesinde, 1'i Çarşamba ilçesinde, 9'u ise diğer illerde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.