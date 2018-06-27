Samsun Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çeşitli meslek gruplarından 'ByLock' kullanıcısı oldukları iddia edilen 9 şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN