Son dakika haberleri! Samsun merkezli 8 ilde eski polislere FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
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Son dakika haberleri! Samsun merkezli 8 ilde eski polislere FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

06.10.2020 10:37 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:42
Son dakika haberleri! Samsun merkezli 8 ilde eski polislere FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika haberleri: Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya illerinde eski polislere yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya illerinde eski polislere yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KHK ile meslekten ihraç edilen ve farklı rütbelerde olan eski emniyet mensubu şahıslara yönelik Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya illerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda toplam 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son dakika haberleri! Samsun merkezli 8 ilde eski polislere FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika haberleri! Samsun merkezli 8 ilde eski polislere FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika haberleri! Samsun merkezli 8 ilde eski polislere FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika haberleri! Samsun merkezli 8 ilde eski polislere FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika haberleri! Samsun merkezli 8 ilde eski polislere FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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