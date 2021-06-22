Samsun merkezli 6 ilde cep telefonu kaçakçılığı operasyonu: 18 gözaltı
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Samsun merkezli 6 ilde cep telefonu kaçakçılığı operasyonu: 18 gözaltı

Samsun merkezli 6 ilde cep telefonu kaçakçılığı operasyonu: 18 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun merkezli İstanbul, Amasya, Batman, Mardin ve Ordu illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda cep telefonu kaçakçılığıyla ilgili 18 kişi gözaltına alındı.

Samsun merkezli İstanbul, Amasya, Batman, Mardin ve Ordu illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda cep telefonu kaçakçılığıyla ilgili 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Amasya, Batman, Mardin ve Ordu illerinde cep telefonu kaçakçılığına yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 296 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 500 adet cep telefonu aksesuarı, 138 paket kaçak sigara ve 2,2 gr esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 18 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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