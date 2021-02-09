Samsun merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 kişi adliyede

Samsun merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında kapatılan askeri okul öğrencileri ve muvazzafların da bulunduğu şüphelilerden 2'si daha adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında kapatılan askeri okul öğrencileri ve muvazzafların da bulunduğu şüphelilerden 2'si daha adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye gönderildi.

Şüphelilerden birinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

FETÖ/PDY'nin mahrem askeri imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen ve HTS raporları tamamlanan şüphelilerin yakalanması amacıyla Samsun merkezli 4 ilde, 5 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında kapatılan askeri okul öğrencileri ve muvazzafların da olduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan biri emniyetten, 10'u ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek