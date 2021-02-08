Samsun merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 10 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında kapatılan askeri okul öğrencileri ve muvazzafların da bulunduğu şüphelilerden 10'u adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında kapatılan askeri okul öğrencileri ve muvazzafların da bulunduğu şüphelilerden 10'u adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'unun emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 10 zanlı, Samsun Adliyesine gönderildi.

Şüphelilerden 2'sinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

FETÖ/PDY'nin mahrem askeri imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen ve HTS raporları tamamlanan şüphelilerin yakalanması amacıyla Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kapatılan askeri okul öğrencileri ve muvazzafların da olduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlıların üst aramasında ele geçirilen çok sayıda dijital malzemeye el konulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun