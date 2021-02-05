Samsun merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Samsun merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında kapatılan askeri okul öğrencileri ve muvazzafların da bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

Samsun merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında kapatılan askeri okul öğrencileri ve muvazzafların da bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin mahrem askeri imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen ve HTS raporları tamamlanan şüphelilerin yakalanması amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında kapatılan askeri okul öğrencileri ve muvazzafların da olduğu 11 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların üst aramasında ele geçirilen çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek