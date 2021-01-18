Son dakika! Samsun merkezli 4 ilde enerji nakil hatları kablosu hırsızlığı operasyonu: 24 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika! Samsun merkezli 4 ilde enerji nakil hatları kablosu hırsızlığı operasyonu: 24 gözaltı

18.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:08

Son dakika haber: Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Samsun merkezli Diyarbakır, Antalya ve Bursa'da enerji nakil hatları kablo hırsızlığına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Samsun merkezli Diyarbakır, Antalya ve Bursa'da enerji nakil hatları kablo hırsızlığına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile JASAT timleri tarafından Samsun'un yanı sıra Diyarbakır, Antalya ve Bursa'da belirlenen 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Enerji nakil hatları kablosu hırsızlığına yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Zanlılarla 4 bin metre bakır telefon kablosu, 13 cep telefonu, 20 SIM kart, flaş bellek ve hafıza kartları ele geçirildi.

Şüphelilerin Samsun, Adıyaman, Antalya, Kahramanmaraş ve Elazığ'da enerji nakil hatlarından kablo çaldıkları, yapılan tespitlerde 50 bin metre uzunluğunda kablo hırsızlığına karıştıkları iddia edildi.

Çalınan kabloların piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenilirken örgütlü şekilde hırsızlık yapan şüphelilerin daha çok yapımı süren cezaevi ve TOKİ inşaatlarını hedef seçtikleri belirlendi.

Zanlıların sorgu ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika! Samsun merkezli 4 ilde enerji nakil hatları kablosu hırsızlığı operasyonu: 24 gözaltı
Son dakika! Samsun merkezli 4 ilde enerji nakil hatları kablosu hırsızlığı operasyonu: 24 gözaltı
Son dakika! Samsun merkezli 4 ilde enerji nakil hatları kablosu hırsızlığı operasyonu: 24 gözaltı
Son dakika! Samsun merkezli 4 ilde enerji nakil hatları kablosu hırsızlığı operasyonu: 24 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Gökhan Gönül İsmail Kartal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Beşiktaş Otomobil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Samsun merkezli 4 ilde enerji nakil hatları kablosu hırsızlığı operasyonu: 24 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 18:08:22. #1.15#
title