Samsun Merkezli 3 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Samsun merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler Yetkin Ö. ile Mevlüt G, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Samsun merkez olmak üzere Kırıkkale ve Ordu'nun Ünye ilçesinde 23 Mart'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen kamu görevlisi ve örgüte ait müzahir kurum çalışanlarından oluşan 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden bazılarında örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock bulunduğu öne sürülmüştü.