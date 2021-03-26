Samsun merkezde bahar, kırsalda kış
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Samsun merkezde bahar, kırsalda kış

İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Haberler | Güncel

Samsun merkezde bahar, kırsalda kış 8 gün sonra güneş yüzünü gösterdi Samsun şehir merkezinde 8 gün sonra güneşin yüzünü göstermesiyle bahar havası yaşanırken, kırsal ise kara teslim. Samsun'da Mart ayının sonları iki mevsimin yaşandığı günlere şahit oluyor.

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Samsun merkezde bahar, kırsalda kış

8 gün sonra güneş yüzünü gösterdi

SAMSUN - Samsun şehir merkezinde 8 gün sonra güneşin yüzünü göstermesiyle bahar havası yaşanırken, kırsal ise kara teslim.

Samsun'da Mart ayının sonları iki mevsimin yaşandığı günlere şahit oluyor. Şehir merkezinde termometreler 15 dereceyi geçerken, kırsal kesimlerde kar kalınlığı ise 30 santimetreyi aştı. Akdağ Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu. Kırsal mahallelerin beyaz örtüyle kaplandığı bugünlerde Samsun şehir merkezi ise sıcak havanın etkisi altında. Geçen hafta yaşanan yağmur ve karın ardından bugün gelen sıcak hava insanları memnun etti. İnsanlar sahil, park ve bahçelerde baharın tadını çıkardı.

Sahilde sıcak havanın tadını çıkaran Betül Türker, "Burada daha önce kalmıştık. Bir işimiz dolayısıyla geldik. Samsun çok güzel bir şehir. Ben burayı da çok seviyorum. Böyle martılarla denizle beraber olmak kafayı rahatlatıyor. Sinir stres bırakmıyor. Biraz deniz kenarında tur atayım, Samsun'u yad edeyim diye düşündüm. Bugün hava da çok güzel. Memleketimizin her yeri güzel. Ülkemizin çoğu yerini gezdim ama Samsun'dan çok üzülerek ayrılmıştım" dedi.

Samsun'da 8 gündür yağışlı geçen hava bugün yerini güneşe bıraktı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre şehir merkezinde bugün yaşanan sıcak hava uzun sürmeyecek. Akşam saatlerinde hafif sağanak yağış geçişi bekleniyor. Yarın sabah ve öğle saatlerinde ise yine yağış beklentisi bulunuyor. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde olacak. Kent genelinde pazar günü yağış beklenmiyor. Perşembe gününe kadarsa aralıklarla yağış beklentisi mevcut. Sıcaklıklarında mevsim normallerinde ve yer yer altında devam edeceği düşünülüyor. Çiftçilerden yaşanabilecek zirai don tehlikesi nedeniyle ayın 29'una kadar dikkatli olması isteniyor.

Samsun merkezde bahar, kırsalda kış
Samsun merkezde bahar, kırsalda kış
Samsun merkezde bahar, kırsalda kış
Samsun merkezde bahar, kırsalda kış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

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