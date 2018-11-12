Samsun Mercedes Kulübü Derneğinden Lösemili Çocuğa Etkinlik

Samsun Mercedes Kulübü Derneği, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla ilik nakli olan 5 yaşındaki Çınar Çalışkan için etkinlik düzenledi.

Dernek başkanı Ceyhun Ercan ve yönetim kurulu üyeleri, farkındalık oluşturmak amacıyla lösemi tedavisi gören ve ilik nakli olan Çalışkan'ı evinden alarak klasik mercedes ile şehir turu attırdı.

Daha sonra bir restoranda Çalışkan ve ailesiyle bir araya gelen dernek yönetimi, mercedes oyuncak ile çeşitli hediyeler takdim etti.

Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lösemi hastalığını yenmeye çalışan 5 yaşındaki Çınar'ı yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Çınar ile güzel vakit geçirdiklerini belirten Ercan, "Evinden alıp mercedes turu yaptırıp Yelken Kulübü'nün desteğiyle orada güzel vakit geçirdik. Hediyelerle sevindirdik. Bu işi bir günlük değil sürekli yardım yapmayı amaçlayan bir şekilde ilerletmek istiyoruz." diye konuştu.

Çınar'ın ailesi de Ercan ve yönetim kuruluna ilgilerinden dolayı teşekkür etti.