Samsun Mercedes Kulübü Derneği Üyelerinden Çocuk İstismarına Tepki

Samsun Mercedes Kulübü Derneği üyeleri direksiyon başına geçerek çocuk istismarına karşı tepki gösterdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Golf Kulübü önünde toplanan Mercedes tutkunlarına, 1919 Samsunspor Taraftar Grubu da destek verdi.

Araçlarına siyah kurdele bağlayan üyeler Çobanlı İskelesi'ne kadar korna çalarak yaşanan çocuk istismarlarına tepki gösterdi.

Samsun Mercedes Kulübü Derneği Başkanı Ceyhun Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan insanlık dışı olaylar için tepki gösterdiklerini söyledi.

Temennilerinin böyle olayların son bulması olduğunu vurgulayan Ercan, herkesin sesini duyurmak için toplandıklarını, çocuk istismarının son bulması, adaletin yerini bulması için tepkilerinin devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA