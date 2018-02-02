Samsun Medikal Sektörü Omü'de Ele Alındı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinin hazırladığı "Samsun Medikal Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların İnovasyon, İhracat, Rekabet Avantajı ve Performanslarının Analizi" konulu projeden elde edilen sonuçlar, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikle sektörün paydaşlarına ve akademisyenlere açıklandı.

Yürütücülüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Selahattin Kaynak ve Yrd. Doç. Dr. Miraç Eren'in yaptığı proje ile ilgili etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) temsilcileri, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı temsilcileri, iş adamları ve akademisyenler katıldı.

"Medikal sektörünün tüm paydaşlarının bir araya gelmesi çok önemli"

Etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, medikal sektörünün Samsun'da ön plana çıkan bir sektör olduğunu belirterek, "Özellikle cerrahi alanda faaliyet gösteren sektörün paydaşlarının bir araya gelmesi çok önemli. Üniversitemizin de desteklediği bu proje ile akademisyenlerimiz, medikal sektörünü inceleyerek sonuçlarını aktarmak üzere paydaşlarını bugün burada bir araya getirdi. Aramızda Mühendislik Fakültesinden, Tıp Fakültesinden, Teknoloji Transfer Ofisinden, OKA ve MEDİKÜM'den sektörün önemli paydaşları var. Bu sayede tüm paydaşlar, sektörün iyi yanlarını ve eksiklerini görerek eksikliklerini tamamlama fırsatı yakalayacak" dedi.

Proje sonuçlarının bir rapor halinde MEDİKÜM'e ulaştırılacağını da kaydeden Rektör Yardımcısı Kuran, projeyi hazırlayanlara teşekkür ederek Samsun'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran'ın konuşmasının ardından proje yürütücüleri Doç. Dr. Selahattin Kaynak ve Yrd. Doç. Dr. Miraç Eren, projenin hazırlanma amacı ve sonuçları hakkında bilgiler paylaştı.

"İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ilk saha çalışması"

Sektörleri analiz etmenin İktisat Fakültelerinin görevi olduğunun altını çizen Doç. Dr. Selahattin Kaynak, "Özellikte Samsun'da gelişen bir sektör olan medikal sektörüne duyarsız kalmamız mümkün değildi. Ayrıca şimdiye kadar herhangi bir saha çalışması bulunmayan Fakültemiz için de ilk olacak bir çalışma yapmak istedik. Amacımız, sektör yetkilileri için mevcut durumu analiz etmek" diye konuştu.

38 adet medikal sektöründen elde edilen sonuçların aktarıldığı etkinlikte, firmaların ihracat, inovasyon, faaliyet durumları, kapasiteleri, insan kaynakları ve istihdam durumları ile mali kaynakları hakkında veriler sunuldu.

Etkinlik, proje yürütücüleri Doç. Dr. Selahattin Kaynak ve Yrd. Doç. Dr. Miraç Eren'in katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasıyla sona erdi. - SAMSUN