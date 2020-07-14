- Samsun meclisi toplandı
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- Samsun meclisi toplandı

- Samsun meclisi toplandı 21 madde karara bağlandı Batı Çevre Yolu'nda ilk adım Feribot belediyeye devredildi Samsun Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında 21 madde karara bağlandı.

- Samsun meclisi toplandı
14.07.2020 16:56 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:01

- Samsun meclisi toplandı

21 madde karara bağlandı

Batı Çevre Yolu'nda ilk adım

Feribot belediyeye devredildi

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında 21 madde karara bağlandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapılan toplantıda 17 gündem ve 4 gündem dışı madde görüşüldü.

SASKİ'ye ek kredi için belediye kefil olacak

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İller Bankası A.Ş.'den SUKAP kapsamında Kavak Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı için 610 bin TL'lik ek kredi kullanımına belediye tarafından garanti verilmesine ilişkin işlemler için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yetkili kılındı.

Bakanlığın feribotu belediyeye devredildi

Samsun büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılarak Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirilen "Altınkaya 55" isimli feribot bakanlıkla imzalanan protokol ile bedelsiz olarak belediyeye devredilmesi onaylandı.

Havza'ya "Yeraltı Otopark Projesi"

Havza Belediye Meclisi tarafından kabul edilen, mezarlık vasıflı imar planında ise otopark olarak işlenmiş olan taşınmazın "Yer Altı Otopark" projesi kapsamında 25 yıllığına Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisine ilişkin karar onaylandı. Söz konusu alanda mezar yeri bulunmadığı ve otopark olarak kullanıldığı öğrenildi.

Şehidin ismi sokağa verildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit olan Samsun nüfusuna kayıtlı Şehit Polis Memuru Atakan Arslan'ın ismi bir sokağa verildi. İlkadım ilçesindeki İskenderun Sokak'ın ismi "Şehit Polis Memuru Atakan Arslan Sokak" olarak değiştirildi.

Vezirköprü'de küçük sanayi sitesi

Vezirköprü Belediye Meclisi'nin küçük sanayi sitesi oluşturulmasına ilişkin kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve açıklama raporu onaylandı. Açıklama raporunda Vezirköprü ilçe merkezinde dağınık halde bulunan hurdacı, keresteci ve benzeri işletmelerin organize bir şekilde faaliyet gösterebileceği küçük sanayi sitesinin kurulmasının planlandığı bilgisi yer aldı.

Batı Çevre Yolu'nda ilk adım

Atakum ilçesi belediye sınırlarındaki Meyvalı, Sarıtaş, Sarayköy ve Kesilli Mahallelerinde bazı parsellerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak belirlenmesi teklifi kabul edildi. Bu konu hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, "Bizim çalışmalarını sürdürmüş olduğumuz bir Batı Çevre Yolu ve etrafına ilişkin düzenlemelerimiz var. Bu düzenlemeler kapsamında mera alanları var. Bununla ilgili tarım müdürlüğünden mera alanlarıyla ilgili talepte bulunduk. Fakat onlar burada yapacağımız amacın belirli olmasını istedikleri için ve aynı zamanda kent merkezindeki düzenlemeleri de buna ekleyeceğimiz için bu alanlarda kentsel dönüşüm gelişim alanı ilan ediyoruz" bilgilerini verdi.

Tüm maddeler meclis tarafından kabul edildi.

Kaynak: İHA

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