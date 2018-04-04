Samsun Mavi Işıklarla Aydınlatıldı

Samsun Mavi Işıklarla Aydınlatıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Otizm Farkındalık Günü’ne destek olmak için belediye binası ve şehrin belirli yerlerini mavi ışık ile aydınlattı.

Samsun Mavi Işıklarla Aydınlatıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Otizm Farkındalık Günü'ne destek olmak için belediye binası ve şehrin belirli yerlerini mavi ışık ile aydınlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler'in (BM) otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için deklare ettiği Otizm Farkındalık Günü'nde, "Otizme Mavi Işık Yak" kampanyasına destek verdi.

Kampanya kapsamında Büyükşehir Belediyesi binası, Tütün İskelesi ve İlkadım Anıtı akşam saatlerinde mavi ışık ile aydınlatıldı. - SAMSUN

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