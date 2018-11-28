Samsun, Manda Varlığında Türkiye Birincisi"

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, "Bakanlığımızın verdiği destek sayesinde manda sayısı artmaya başladı ve 18 bine ulaştı. Böylelikle Samsun, manda varlığı ile Türkiye'de birinci sıraya yerleşti." dedi.

Kırmacı, il müdürlüğünde gerçekleştirilen "Anadolu Mandasının Halk Elinde Islahı Alt Projesi" yürütme kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, verilen desteklerle Türkiye'de manda sayısının arttığını söyledi.

Manda denilince akla Türkiye'de kaymak, İtalya'da ise mozzarella peynirinin geldiğine işaret eden Kırmacı, "Türkiye'de manda yetiştiriciliği Samsun, Sinop, Tokat, Çorum, Amasya, Sivas, Yozgat, Afyonkarahisar, İstanbul, Muş ve Diyarbakır'da yoğun olarak yapılmaktadır. 1970 yılında manda sayısı 1 milyon 178 bin civarındayken, 1997'de bu sayı 194 bine, son yıllarda da 80 bine kadar düştü." diye konuştu.

Kırmacı, 2008 yılında uygulanmaya başlanan anaç manda desteğiyle "bitti, bitiyor" denilen mandacılığın yeniden canlanmaya başladığını dile getirdi.

Samsun'da en çok manda varlığının Kızılırmak Deltası'nda bulunduğuna dikkati çeken Kırmacı, şöyle devam etti:

"2008 yılında bu bölgedeki manda sayısı 8 bine kadar düşmüştü. Bakanlığımızın verdiği destek sayesinde manda sayısı artmaya başladı ve 18 bine ulaştı. Böylelikle Samsun, manda varlığı ile Türkiye'de birinci sıraya yerleşti. Bakanlığımız sadece geçen 5 bin yavru manda için çiftçimize bir milyon 750 bin lira, 6 bin 200 anaç manda için 1,5 milyon lira, ıslah projesi kapsamında ise 2011'den itibaren yürütülen projede yer alan 110 işletmeye 3 bin manda için 16 milyon 208 bin 650 lira destekleme ödemesi yaptı."

Kırmacı, manda sütünün üreticiye büyük gelir sağlandığının altını çizerek, "Manda sütünden yapılan kaymak, peynir, yoğurt ve dondurma büyük talep görüyor. Ayrıca manda eti, sığır eti ile karşılaştırıldığında daha az kolesterol ve daha çok mineral içerdiği için tercih ediliyor. Mandaya verilen destek devam ettiği sürece artış sürecek ve manda varlığı üreticilere büyük kazanç sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.