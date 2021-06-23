SAMSUN MAGANDALARIN ÇOCUKLARA SİLAH VERİP, HAVAYA ATEŞ AÇTIRMASI KAMERADA
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SAMSUN MAGANDALARIN ÇOCUKLARA SİLAH VERİP, HAVAYA ATEŞ AÇTIRMASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da, açık havada düzenlenen nişanda magandalar, davetliler ve çocuklar arasında tabanca ve pompalı tüfekler ile havaya ateş açtı.

SAMSUN'da, açık havada düzenlenen nişanda magandalar, davetliler ve çocuklar arasında tabanca ve pompalı tüfekler ile havaya ateş açtı. Bazılarının, çocukların eline tabanca verip, ateş açtırması, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, 8 Haziran günü akşam saatlerinde, Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Açık havada düzenlenen nişan töreninde çiftin ilk danslarını yaptığı sırada bir grup maganda, tabanca ve tüfeklerini çıkardı. Magandalar, davetliler ve çocukların da yer aldığı kalabalık arasında silahlarla dakikalarca havaya ateş açtı. Bazı magandaların ise çocukların eline tabanca vererek, havaya ateş açtırma anları, davetliler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

SAMSUN MAGANDALARIN ÇOCUKLARA SİLAH VERİP, HAVAYA ATEŞ AÇTIRMASI KAMERADA
SAMSUN MAGANDALARIN ÇOCUKLARA SİLAH VERİP, HAVAYA ATEŞ AÇTIRMASI KAMERADA
SAMSUN MAGANDALARIN ÇOCUKLARA SİLAH VERİP, HAVAYA ATEŞ AÇTIRMASI KAMERADA
SAMSUN MAGANDALARIN ÇOCUKLARA SİLAH VERİP, HAVAYA ATEŞ AÇTIRMASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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