Samsun Maarif Hareketi Projesi ödül töreni

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Akademik başarı her şey demek değildir. Asıl olan çocuğun hayata atıldığında vatana, millete faydalı, beceriksiz değil, mücadeleci, seven ve hayata tutunabilen gençler yetiştirmek. Maarif Hareketi, çocuklarımıza hayata tutunmayı öğretiyor." dedi.

Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Samsun Maarif Hareketi Projesi ödül töreninde yaptığı konuşmada, gençlerin en iyi şekilde yetişmesinin ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını söyledi.

Bunun için sürekli arayış içinde bulunduklarına işaret eden Kaymak, 30 yıllık bürokrasi hayatında eğitimin her zaman hayatının en önemli parçası olduğunu vurguladı.

Çocukları vatanına, milletine ve ailesine faydalı bireyler haline getirmek için çaba sarf ettiklerini anlatan Kaymak, şunları kaydetti:

"Samsun'da uygulanan Maarif Hareketi, çok anlamlı, çok faydalı ve kapsamlı. Programa destek veren öğretmen, veli, okul müdürü, herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuğu mutlu kılmamız lazım. Çocuk okula zorla gelmesin. Çocuk okulu, öğretmeni sevdiğinde her şey çözülüyor. Aslında Maarif Hareketi'nin özünde bu yatıyor. Çocuğu okula bağladınız zaman, mutlu çocuk her türlü etkinliğe katılıyor. Maarif Hareketi çocuğun her türlü gelişimini sağlayan projeler ortaya koydu. 'Okuma Vakti'nden tutun da sanat ve spor faaliyetlerine kadar. Akademik başarı her şey demek değildir. Asıl olan çocuğun hayata atıldığında vatana, millete faydalı, beceriksiz değil, mücadeleci seven ve hayata tutunabilen gençler yetiştirmek. Maarif Hareketi çocuklarımıza hayata tutunmayı öğretiyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de Maarif Hareketi kapsamında ortaya koydukları projelerle donanımlı ve manevi değerleri güçlü bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Kompleks bir varlık olan insan yetiştirmenin eğitimcilere büyük sorumluluklar yüklediğine dikkati çeken Esen, "Başarıyı ortaya çıkarmak en önemli hedeflerimizden biri ama onun öncesinde irili ufaklı etkinlikler, çalışmalar ve sosyal etkinliklerle çocuğumuzun ruh dünyasına inerek okula aidiyet duygusunu artırmak suretiyle mutlu olabileceği bir yuva haline getirebilmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Maarif Hareketi kapsamında 15 farklı kategoride dereye giren okul ve kurumlara 45 ödül verildi.

Samsun'daki eğitim kurumlarında akademik başarı, değerler eğitimi, kitap okuma çalışmaları, rehberlik hizmetleri, projeler ve sportif, kültür sanat alanları başta olmak üzere eğitim hizmetlerinin niteliğini artırarak öğrencilerin akademik ve sosyal başarı seviyelerini yükseltmek amacıyla 2016-2017 eğitim öğretim yılında "Samsun Maarif Hareketi" başlatılmıştı.

