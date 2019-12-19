: Samsun-liseli ışıl gözyaşlarıyla uğurlandı

19.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:14

Liseli Işıl gözyaşlarıyla uğurlandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen servis minibüsünde ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Güzel Sanatlar Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Zülal Işıl Çörtük (14) gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede, Tufan ve Taylan Çörtük ablalarının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Zülal Işık'ın nisan ayındaki doğum gününde annesi Neslihan Çörtük'ün sosyal medyada paylaştığı duygu dolu sözler ise yürekleri dağladı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında ilçenin Irmaksırtı mevkisi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Samsun'dan Çarşamba ilçesine giden Dursun P. idaresindeki 55 C 6076 plakalı öğrenci servis minibüsüne arkadan bir otomobil çarptı. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen minibüs başka bir otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, 2'si ağır 12 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından minibüsten çıkarılan yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz (16) ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Zülal Işıl Çörtük (14) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞLARI VEDA ETTİ

Zülal Işıl Çörtük için Çarşamba ilçesindeki Abdullah Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, öğretmenler, genç kızın arkadaşları ve yakınları katıldı.

Törende veteriner hekim olan baba Tayfun Çörtük taziyeleri kabul etti.

İKİ KARDEŞİ TABUTUNA SARILDI

Genç kızın tabutunun üzerine duvak örtüldü. Arkadaşları törende gözyaşlarına boğuldu. Tufan ve Taylan Çörtük ise ablalarının tabutuna sarılıp, öptü. İki kardeşin ablalarına vedası yürekleri dağladı.

Zülal Işıl Çörtük'ün cenazesi öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Sarıcalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ANNESİNDEN DUYGULANDIRAN MESAJ

Zülal Işıl Çörtük'ün resim yapmayı çok sevdiği ve hayalinin iyi bir ressam olmak olduğu öğrenildi. Genç kızın 2 Nisan'daki doğum gününde ise annesi Neslihan Çörtük'ün sosyal paylaşım sitesinde kızı ile ilgili duygularını anlattığı yazısı ise okuyanları duygulandırdı. Kaza sonrası sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı;

Zülal Işıl'ım...Sen mutluluğun bende ki ismi, yaşantımın anlamı, yüzümde beliren o tatlı gülümseyişsin...Sen benim aldığım nefesim,yarına umutla bakma sebebim, en güzel hayallerim oldun, ilk göz ağrım, gönül yaram, kara sevdam, her şeyim... İşin özü meleğim sen benim bedenime bıraktığın hiç silinmeyecek olan bir imzasın...Zaman çok kısa,her yeni yaşında mutluluğa uçarak ulaşmanı, bu hayatı tüm güzellikleriyle yaşamanı istiyorum...Annem acı ve hüzün bir yıldız kadar uzak, mutluluksa gözbebeğin kadar yakın, umutların gerçek, mutlulukların sonsuz olsun...Doğum günün kutlu olsun yavrum.

Kaynak: DHA

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