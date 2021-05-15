Samsun Limanı'ndaki kirlilik büyüyor
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Samsun Limanı'ndaki kirlilik büyüyor

İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA - Haberler | Güncel

Samsun Limanı'ndaki kirlilik büyüyor Samsun Limanı'nda endüstriyel atıklar sonucunda mikroorganizmaların aşırı derecede üremesiyle oluşan 'deniz salyası' benzeri tabaka büyüyor.

Samsun Limanı'ndaki kirlilik büyüyor

SAMSUN - Samsun Limanı'nda endüstriyel atıklar sonucunda mikroorganizmaların aşırı derecede üremesiyle oluşan 'deniz salyası' benzeri tabaka büyüyor. Uzmanlar oluşan tabakanın toksik olabileceğini belirterek, deniz canlılarının ve ondan beslenen insanların zarar görebileceğini söyledi.

Marmara Denizi'nin tamamında etkili olan deniz salyası olaylarının ardından Karadeniz'de de tedirgin eden görüntüler kaydedildi. Samsun Limanı'ndaki gemi atıklarının oluşturduğu kirlilik nedeniyle tek hücreli mikroorganizmaların (mikroalgler) aşırı üremesi Marmara Denizi'ndeki endişeyi Karadeniz'e taşıdı. Mikroorganizmaların aşırı derecede üremesiyle oluşan 'deniz salyası' benzeri tabakanın boyutu bugün daha net görüldü. Büyüdüğü görülen tabaka denizin üstünü adeta 'kaymak' gibi kapladı. Uzmanlar bir inceleme gerektiğini, oluşan tabakanın deniz canlıları ve insanlara zararlı olabileceğini belirttiler. Kirlilik drone ile havadan görüntülendi.

"Kirlilik veya mevsimsel olabilir"

Durumun kirlilik veya mevsimsel kaynaklı olabileceğini belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Baytut, "Alg aşırı üremesi gibi duruyor. 'Deniz salyası' şeklinde olur mu bilmiyorum ama bunlar 'deniz salyası' adını da alan alg aşırı üremeleri. Ötrefikasyon veya kirlilik yüzünden ortaya çıkan şeyler bunlar. Durgun suda zaten ortaya çıkıyor. Bazı türlerin yaptığı bu aşırı üremeler, bazı türler toksik olabiliyor. İnsan ve oradaki canlıların sağlığı, suda yaşan midyelerin, küçük ve büyük balıkların sağlığı için onlara toksik olabiliyor, zararlı da olabiliyor. Toksik olmasa bile böyle şeyler dip canlılarının solungaçlarını tıkayabiliyor. Aşırı üremesi o sucul canlılara zarar verebiliyor ve eğer toksik olursa o sucul canlılardan yiyen insanlara ve hayvanlara da otomatikman zarar veriyor. Mikroskop altında bakılması lazım ki hangi tür olduğunu sağlıklı bir şekilde söyleyebileyim. Ne sonuçlar doğurabileceğini söyleyebilmem için mikroskop altında bakmam lazım. Bu anlamda alg aşırı üremesi gibi duruyor. Şu anda bile sıkıntı olabilir. Bu sadece insanların etkisinden değil mevsim şartlarından dolayı da olabilir. Şu anda yaza girmek üzereyiz. Güneşlenme miktarı arttığı için de böyle bir durum oluşmuş olabilir. Bunun sorumlusu kirlilik olabilir veya mevsimsel olabilir" dedi.

Samsun Limanı'ndaki kirlilik büyüyor
Samsun Limanı'ndaki kirlilik büyüyor
Samsun Limanı'ndaki kirlilik büyüyor
Samsun Limanı'ndaki kirlilik büyüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

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