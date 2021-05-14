Samsun Limanı'nda tedirgin eden kirlilik: Gözler gemilerde

Orta Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı konumundaki Samsun Limanı'nda denizin üstünde endüstriyel atıklar sonucunda mikroorganizmaların aşırı derecede üremesiyle 'deniz salyası' benzeri bir tabaka oluştu.

Orta Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı konumundaki Samsun Limanı'nda denizin üstünde endüstriyel atıklar sonucunda mikroorganizmaların aşırı derecede üremesiyle 'deniz salyası' benzeri bir tabaka oluştu.

Marmara Denizi'nin tamamında etkili olan deniz salyası olaylarının ardından Karadeniz'de oluşan görüntüler de tedirginlik oluşturdu. Deniz üstünde balıkçılara verdiği zarar kadar, su altında da birçok canlıya zarar veren müsilaj, Marmara Denizi'nin tamamında etkili olurken, Samsun Limanı'ndaki gemi atıklarının oluşturduğu kirlilik nedeniyle tek hücreli mikroorganizmaların (mikroalgler) aşırı üremesi Marmara Denizi'ndeki endişeyi Karadeniz'e taşıdı. Samsun Limanı'nda oluşan mikroorganizma tabakası havadan görüntülendi.

DOÇ. DR. BAYTUT: "BAZI TÜRLER TOKSİK YANİ ZARARLI OLABİLİYOR"

Bazı mikroalglerin zararlı olduğunun altını çizen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Baytut, "Deniz salyası dediğimiz mikroalgler, tek hücreli mikroorganizmalar var. Onların aşırı üremesiyle bir tabaka oluşmuş. Bu siyanobakterileri organizmalarının aşırı derecede üremesiyle suyun renk değiştirmesi sonucu ortaya çıktığını tahmin ediyoruz. Su örneği olmadan, mikroskopta incelemeden bakterinin tam çeşidi bilinemez. Bunların bazıları zararlı tür, toksik olabiliyor. Bazıları ise zararsız olup, aşırı üreme gösteriyor. Genelde bu evsel ve endüstriyel atıkların çok fazla olduğu yerlerde görülüyor. Samsun'da daha önceden de bu tür olaylarla ilgili gözlemler var. Kayıt yok belki ama eski insanların önceki dönemlerde böyle olayları gözlemlediği biliniyor. Biz de 2014 yılında Atakum sahilinde böyle bir olay gözlemlemiştik. 2014 yılından itibaren gördüğüm ilk olay da bu oldu. Samsun'da oluşan tabakaya deniz salyası diyemeyiz. Bu aynı tür değil ama onun gibi bir şey. Yani mikroorganizmaların aşırı derecede üremesi sonucu oluşan bir olay" dedi.

Samsun Limanı'ndaki mikroorganizma tabakası, rüzgarın esiş yönüne göre bazen kıyıya yakın yerlerde belirginleşirken bazen de iç kesimlerde belirginleşiyor.

8Erdi Demür-Ünsal Karka/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı