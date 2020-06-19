SAMSUN Leylekler, evinin çatısına yuva yaptı Leylekler, evinin çatısına yuva yaptıSAMSUN'un Alaçam ilçesinde yaşayan Metin Demirtaş'ın evinin çatısında yaklaşık 25 leyleğin yaşadığı 7 leylek yuvası bulunuyor.

Leylekler, evinin çatısına yuva yaptı

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde yaşayan Metin Demirtaş'ın evinin çatısında yaklaşık 25 leyleğin yaşadığı 7 leylek yuvası bulunuyor. Demirtaş, kendi ailesiyle birlikte aynı çatıyı leylek aileleri ile de paylaşıyor. Samsun'da, 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan 56 bin hektar alana sahip UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Türkiye'de en yoğun üreyen leylek popülasyonunun oduğu yer olma özelliğine sahip. 900'ün üzerinde üreyen leylek çiftinin bulunduğu deltanın çevresinde de bir çok leylek yuvası yer alıyor. Leylekler ağaçların yanı sıra, elektrik direkleri ve evlerin çatılarına da yuvalarını kuruyor. Alaçam ilçesi Yukarıelma Mahallesi'nde yaşayan Metin Demirtaş'ın (59) 3 katlı evinin çatısında ise yaklaşık 25 leyleğin yaşadığı 7 leylek yuvası bulunuyor. Çiftçilik yapan Demirtaş, kendi ailesiyle birlikte aynı çatıyı leylek aileleri ile de paylaşıyor. Samsun-Sinop Karayolu kenarında bulunan evin çatısındaki yuvalarda bulunan leylekleri gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

'LEYLEK NÜFUSU BİZDEN KALABALIK'

Apartmanda kardeşinin ve kendi ailesinin yaşadığını belirten Demirtaş, "Binamızda iki aile yaşıyor ancak çatımızda 7 leylek ailesi bulunuyor. 20 yıldır leylekler çatımıza yuva kuruyor. Bu sene sayı oldukça çok. Çatıdaki yuvalardaki leyleklerin sayısı 25'i geçiyor. Binada iki dairede 5 kişi yaşıyoruz. Binamızdaki leylek nüfusu bizden kalabalık. Bu alanda çeltik tarlaları var. Leylekler evimizin çevresindeki tarlalarda kurbağa, böcek toplayıp yuvaya getiriyor yavrularını besliyorlar. Kimseye zararı olmayan bir hayvan. Bahar aylarında gelip sonbaharda gidiyorlar. Biz de onları hiç rahatsız etmiyoruz. Yoldan geçen ve evi görenler şaşırıyor. Durup çatının fotoğrafını çekiyorlar" dedi.

'NEDEN BU EVİ SEÇTİLER BİLMİYORUZ'

Mahallelerinde 7 leylek yuvasının aynı evin çatısında olduğu başka bir örnek bulunmadığını belirten Ümit Aydın (46) "Leylekler her bahar geliyorlar yuvalarını tamir ediyorlar. Yuvalarına yiyecek taşıyorlar. Güneşli havalarda kanatlarıyla yavrularına gölge yapıyorlar. Bu bölgede çeltik tarlaları çok fazla. Leyleklerin çok olması çiftçilerimiz avantajına. Biz tarlaları hazırlarken işçi gibi tarlaya leylekler gelir bize zararlı börtü böceği yerler. Bu evin üzerinde çok sayıda yuva var. Neden bu evi seçtiler böyle bilemiyoruz tabii ki. Onları izliyorum zaman zaman yavruları için neler yapıyorlar. Yoldan geçip gören insanlar da durup yuvalara bakıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA