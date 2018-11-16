Samsun Ladik Gölü'nde Kuruma Tehlikesi

Samsun'da bulunan Ladik Gölü'ndeki su seviyesi en derin bölgesinde 80 santimetreye düşünce gölün meşhur yüzen adacıkları karaya oturdu. Gölde başlayan kuruma endişeye yol açtı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Polat, göldeki tehlikenin kritik bir seviyeye ulaştığını belirterek Eğer doğayı bu şekilde tahrip edersek çocuklarımız, belki de torunlarımız Ladik Gölü'nden bahsetmeyecekler Ladik Çölü'nden bahsedecekler dedi.

Samsun'un Ladik ilçesinde 870 hektarlık alana sahip Ladik Gölü'nde erozyon tehdidi, içerisindeki bitkilerin tortuları ile zemininin dolması ve tarım faaliyetleri nedeniyle aşırı su çekilmesi nedeniyle su seviyesi 80 santimetreye kadar düştü. Turna balığı, tatlı su levreği, sazan ve kızılkanat balıklarının bulunduğu, göçmen kuşların uğrak yeri halindeki göldeki yüzen adacıklar da azalan su seviyesi nedeniyle karaya oturdu. Gölde başlayan kuruma endişeye yol açtı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Polat, Ladik Gölü 1960'lı yıllarda, baraj gölü haline getirilmeden önce yaklaşık 4,5 metre derinliğindeki doğal bir gölken şu an su seviyesi en derinde 80 santimetreye geriledi. Çevredeki erozyon faaliyetleri ve içerisindeki bitkilerin tortuları ile gölün zemini doldu. Tarım faaliyetleri için gölden aşırı su çekilmesi ile su rezervi azaldı. Göldeki tehlike kritik bir seviyeye ulaştı. Bu süreç böyle devam ederse yakın bir gelecek Ladik Gölü'nün çöl haline dönüşeceğinin işaretidir. Türkiye'de bir çok göl su rejimindeki dikkatsizliklerimiz nedeniyle yok oluşa doğru gidiyor. Eğer bu şekilde devam edersek yakın bir gelecekte Ladik Gölü olmayacak. Çünkü göl tabanı daha da yükselecek, bırakın sucul canlıları kuşları bu günkü otları bulamayacağız diye konuştu.

Ekolojik zincirdeki kopmaların yakın bir gelecekte önce yakın canlı gruplarını daha sonra da insanları etkileyeceğini söyleyen Prof.Dr. Polat Ladik Gölü'ndeki kara ile birleşmiş olan yüzen adalar eski haline gelmezse ki çok zor oraya hiç bir göçmen kuş gelip yuva yapmayacaktır. Kuşlar Ladik Gölü'ne beslenmek ve nesillerini devam ettirebilmek için. Yuvalarını insan etkisinden uzak bir yer olan bu yüzen adalara yapıyorlardı. Süreç böyle giderse orası kuşsuz balıksız kalacak. Doğa hepimize emanet. Eğer doğayı bu şekilde tahrip edersek çocuklarımız, belki de torunlarımız Ladik Gölü'nden bahsetmeyecekler Ladik Çölü'nden bahsedecekler. Buda gelecekte çeşitli çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olacak dedi.

Ladik Gölü'nde biriken suların Amasya'nın Suluova İlçesi'nde bulunan Yedikır Barajı'na aktığını söyleyen Prof.Dr. Polat, Suluova ilçesindeki Yedikır Barajı sulama maksadıyla yakın bir tarihte yapılan bir baraj. Orada su belli bir miktar biriktirilip Suluova ve Merzifon bölgesindeki tarımsal arazilerin sulamasında kullanılıyor. Ama Yedikır Barajı Gölü'nün topladığı su miktarı ve çevresine verdiği su miktarı düşünüldüğünde bu suyun tarım için yeterli olmadığı ortaya çıkıyor. Bu olunca insanlarımız tarlaları sulamak için mecburen su isteyecekler. Ladik Gölü'nün suyu Yedikır Baraj Gölü'ne akıyor, çekiliyor. Ladik Gölü Baraj haline dönüştürülmeden önce doğal derinliği 4,5 metreydi. Bu gün en derin yer 80 santimetre. Kot baraj kurulduğundaki aynı kot ama derinlik aynı değil. Devlet Su İşleri 4,5 metre derinliği temin etsin bunun üzerindeki suyu istedikleri gibi kullansınlar diye konuştu.