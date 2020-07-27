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Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Özman: "Altında kritik eşik aşıldı, artık her gün rekor kırar her...

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Özman: "Altında kritik eşik aşıldı, artık her gün rekor kırar her gün zirve yapar" Dünyadaki parasal genişleme nedeniyle yatırımcının güvenli liman olan altına yöneldiğini söyleyen Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, "Altının bundan sonraki hedefi 2...

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Özman:
27.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:45

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Özman: "Altında kritik eşik aşıldı, artık her gün rekor kırar her gün zirve yapar"

SAMSUN - Dünyadaki parasal genişleme nedeniyle yatırımcının güvenli liman olan altına yöneldiğini söyleyen Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, "Altının bundan sonraki hedefi 2 bin dolar rakamına ulaşmak olacaktır. Bu yıl sonuna kadar olmazsa 2021'in hemen başlarında olacak" dedi.

Salih Özman, altın piyasasındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarında yükselmenin devam edeceğini söyleyen Özman, "Geçen hafta başından itibaren altında yükseliş var. Devam ediyor. Bunda tabii ekonomik bir takım sebepleri var. Pandemiyle ilgili de sebepler var. Bugün de yine bir yükselişle açıldı. Dünya piyasalarında da rekor üstüne rekor tazeliyor. Geçen haftaki fiyat artışından sonra her günümüz bir rekor. Çünkü en yüksek rakam oldu. Tarihinin zirvesi diyoruz. Ama bir sonraki gün veya bir iki saat sonra yeni bir zirve yapıyor. Artık bundan sonra göreceğimiz her rakam altın fiyatlarındaki tarihi rekor seviyeler olacaktır Türkiye'de. Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Devam da edecek. Bunu da vatandaşların dikkate alması gerekiyor" diye konuştu.

"Dünyadaki emisyon miktarı dünya tarihinin en yüksek seviyesinde"

Yükselmenin dünyadaki parasal genişleme nedeniyle oluştuğunu dile getiren Başkan Özman, "Bu yükselmenin arkasında 'altın fiyatlarında bir balon mu var' diye düşünülebilir. Böyle bir balon yok. Altın fiyatlarındaki yükselme balondan öte altının gittikçe değerini muhafaza edip yerini sağlamlaştırması ile ilgili. Pandemi başladığında beri dünyadaki merkez bankaları başta Amerika FED olmak üzere parasal genişleme sağlıyor. Tabii, Amerika'nın peşine bütün Avrupa'daki merkez bankaları ve Avrupa Merkez Bankası da bu parasal genişlemeyi pandemiyle birlikte artırdı. Geçen hafta itibarıyla da bütün dünya merkez bankalarında anlaşılan, mutabakata varılan bir konu var. Ekonomik faaliyetlerin durmaması için parasal genişlemenin haricinde, yeni para basma yoluna da gidilebilir, dendi. Dolayısıyla bu da piyasadaki para miktarını ne kadar artırdı bir düşünün. Geçen hafta açıklanan rakamlarla bütün ülke paraları dahil dünyadaki dolaşımda olan emisyon miktarı dünya tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bu kadar yüksek bir seviyede eğer ortada para varsa paranın kıymeti düşer. Tabii ki değerli madenlerin de fiyatı yükselir" şeklinde konuştu.

"1920 ons eşiği aşıldı, hedef 2 bin dolar"

Kritik eşiğin aşıldığını ve her gün yeni rekorlar gelebileceğini ifade eden Özman, "Geçen hafta ifade etmiştim. 1920 dolar ons rakamı dünya borsalarında kritik eşiktir. Bu 1920'yi geçerse önü açık diye söylemiştim. Evet bugün itibariyle 1920 eşiğini aştı. 1950'ye kadar çıktı. Hafif geri çekilme var ama şu anda da 1940'larda devam ediyor. 1940 doların üstünde ons rakamı var. Bu ons rakamında sonra artık yeni hedefi altının 2 bin dolar. Onun için altın her gün rekor kırar. Her gün zirve yapar diye söylüyorum. Altının bundan sonraki hedefi 2 bin dolar rakamına ulaşmak olacaktır. Bu yıl sonuna kadar olmazsa 2021'in hemen başlarında olacak diye söyleyebilirim. Ancak bu soluksuz bir yükseliş mi olacak yoksa geri çekilip tekrar mı ileriye gidecek onu zaman gösterecek" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

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