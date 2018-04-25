Samsun-Kuveyt Uçak Seferleri Başlayacak

Samsun ile Rusya'nın Krasnodar şehri arasındaki doğrudan uçak seferlerinin ardından Samsun-Kuveyt seferlerinin de başlayacağı belirtildi.

Samsun Kültür ve Turizm Müdür Vekili İrfan Göz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun-Kuveyt arasında doğrudan uçak seferlerinin başlaması için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

Göz, direkt uçak seferlerinin başlayacak olmasının turizmin yanı sıra kentin ticaret hacminin gelişmesine de olumlu etki sağlayacağını vurguladı.

Türk Hava Yolları (THY) ile Ortadoğu'dan direkt yapılacak uçak seferleriyle ilgili bir süredir çalışma yürüttüklerini belirten İrfan Göz, THY'nin 30 Nisan'da Kuveyt'te seyahat acenteleriyle bir araya gelerek tanıtım yapacağını belirtti.

Göz, tanıtım çalışmaları sonrası yaz sezonunda uçak seferlerinin başlayacağını belirterek, şunları dile getirdi:

"Samsun-Kuveyt direkt uçak seferlerinin haziran ayında başlamasını bekliyoruz. Bu, Samsun'un turizm ve ticareti açısından çok önemli bir gelişme. Samsun doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri, deniz, kara, hava, demiryolu ulaşım imkanlarıyla Karadeniz Bölgesi'nin amiral gemisidir. Samsun kayak, termal, sağlık, doğa ve deniz turizmi başta olmak üzere birçok alternatif turizm çeşitliliğiyle önemli bir potansiyele sahiptir."

İrfan Göz, Suudi Arabistan'da Cidde ve Riyad ile Lübnan'a doğrudan uçak seferlerinin yapılması yönünde çalışmalarının olduğunu da sözlerine ekledi.