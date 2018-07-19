Samsun Kuveyt'ten Samsun'a İlk Uçak İndi Hd

Kuveyt'ten Samsun'a direk uçak seferi başladı

TÜRK Hava Yolları (THY), taarfından Samsun ile Kuveyt arasında direkt uçak seferleri başlatıldı. Bu gün Kuveyt'ten, Samsun-Çarşamba Havalimanı'na inen ilk uçakla gelen yolcular yokum ve gülle karşılandı.

Türk Hava Yolları (THY), tarafınan Kuveyt ile Samsun arasında direk uçuşların başlamasıyla birlikte ilk uçak kente geldi. Kuveyt'ten hareket eden ve Samsun-Çarşamba Havalimanı'na inen TK1417 sefer kodlu ilk uçak itfaiye ekiplerinin su tankı ve halkoyunları ile karşılandı. 23 Ağustos tarihine kadar her Perşembe günü karşılıklı olarak uçaşların yapılacağı belirtildi. Öte yandan bugün 107 kişilik kafile ile Kuveyt'ten Samsun'a gelen yolcular, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda coşkulu bir şekilde karşılandı. Kuveyt yolcularına uçaktan inişleri sırasında havalimanı görevlileri tarafından gül ve lokum ikram edildi. Apronda ise Büyükşehir Belediyesi Halkoyunları ekibi tarafından da davul ve zurna eşliğinde gösteri yapıldı. Samsun'a ilk kez geldiklerini belirten Kuveytli turistler, Samsun başta olmak üzere Orta Karadeniz'deki şehirleri gezeceklerini söyledi.