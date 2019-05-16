Samsun Kurtuluş Mücadelesinin Tanığı Zahret Nine

Kurtuluş mücadelesinin tanığı Zahret nine

Samsun Valiliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı nedeniyle kurtuluş mücadelesine tanıklık eden isimleri hatıra yüzüğü ile onurlandırdı. O kişiler arasında yer alan 4 çocuk 17 torun ve 12 torununun çocuğu olan 99 yaşındaki Zahret Başturan, o yıllara yeniden döndüğünü anlattı. Samsun Valiliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da, Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı nedeniyle kurtuluş mücadelesine tanıklık eden isimleri hatıra yüzüğü ile onurlandırdı. O kişiler arasında yer alan ve Asarcık ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk 17 torun ve 12 torununun çocuğu olan 99 yaşındaki Zahret Başturan, o yıllara yeniden döndüğünü anlattı.

Kurtuluş mücadelesinin zorlu geçtiğini söyleyen Zahret Nine, çok sevdiği Atatürk'ün ölümüne üzüldüğünü belirterek 'Atatürk öldüğü zaman ben çok küçüktüm. Atatürk öldüğü zaman benim eşim askerdeydi. Bir akrabamız gelip evimiz de Atatürk öldü dedi, ama çok sessiz bir şekilde söyledi. Bende neden çok sessiz söylediğini sordum. Oda bize 'Atatürk'ün öldüğünü yabancı devletler duyarsa yeniden ülkemize saldırılar' diye korktuğunu söyledi. Eğer Atatürk olmasaydı Türkiye'nin adı silinip giderdi. Türkiye'yi o kurtardı. Ölüm haberini alınca çok üzülmüştüm. Bende evlatlarını Atatürk sevgisi ile büyüttüm? dedi.

Annesiyle beraber yaşayan 71 yaşındaki Abdullah Başturan, 'Annemizi bu yaşa kadar yaşayıp bu tarihe tanıklık etmiş olmasından dolayı çok mutluyuz. Annemin tarih boyunca birikmiş birçok anısı var. Ancak yaşı ilerledikçe birçoğu silinip gitti. Geçmişte Atatürk ile ilgili bir çok hatıraları var' şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA