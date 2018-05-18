Samsun Kudüs İçin Yürüdü

İsrail'in Kudüs'te yaptığı katliam, Samsun'da yapılan "Kudüs Yürüyüşü"nde binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen "Kudüs Yürüyüşü" İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nden başladı. Kudüs Yürüyüşü'ne toplamda 80'e yakın sivil toplum kuruluşu ve binlerce vatandaş katıldı.

Filistin ve Türk bayraklarını dalgalandırarak yürüyüşe katılan binlerce kişi, attıkları çeşitli sloganlar ile İsrail'i protesto etti. Yürüyüş İstiklal Caddesi'ni takiben Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Meydanda toplanan binlerce kişi daha sonra Kudüs için ellerini semaya kaldırıp dua etti.

Program sonunda konuşma yapan Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Necdet Güneysu, "ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki göstermek, Filistinli kardeşlerimizin düzenlediği 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek vermek, büyük felaket olarak adlandırılan Nakba'nın 70. yılını protesto etmek ve Fransa'da Kur'an'ın tahrif edilmesi girişimine tepki göstermek için bütün kardeşlerimizle meydanlardayız. 15 Mayıs günü Büyük Felaket Nakba'nın 70. yıl dönümü. 70 yıldan beri işgalci Siyonist terör örgütü İsrail, Müslümanları kışkırtmak amacıyla Mescid-i Aksa etrafında yaşlı, genç, kadın çocuk demeden katliamlarına devam ediyor. İsrail devleti ve askerleri, kirli postallarla Kıble Camii'nin içinde terör estirip ibadet eden insanlara gaz bombalarıyla ve plastik mermilerle saldırarak, camide bulunan Kur'an-ı Kerim'leri yerlere atıp üstlerine basarak hukuksuzluğa hız kesmeden devam etmektedir. Filistin'e, Gazze'ye uygulanan abluka ve ambargo her geçen gün ağırlaşmaktadır. 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasp edilen Filistinliler, işgalci Siyonist terör örgütü İsrail zulmü altında yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Filistinliler, kadınlarıyla ve çocuklarıyla son bir aydır Büyük Dönüş Yürüyüşü gerçekleştiriyorlar. İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948 yılından beri hukuksuz olarak İsrail işgali altındadır. İsrail, Kudüs'ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Ey terör örgütü İsrail, şunu bil ki terör örgütlerinin başkenti olmaz. Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs İslam'ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine'den sonra, bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi ilk kıblemize, Peygamber Efendimizin Miraç'a yükseldiği o mübarek beldeye sahip çıkma zamanıdır" dedi.

Yürüyüşe; Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adayı Yusuf ziya Yılmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve Canik Belediye Başkanı Osman Genç katıldı.

Konuşmanın ardından kalabalık dağıldı. - SAMSUN