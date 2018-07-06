Samsun Küçük Ömer Faruk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Dün Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ömer Faruk Odabaşı memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Dün Bodrum'un Gümbet Mahallesi Mister Hadi Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrası yaralanarak Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki Ömer Faruk Odabaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Küçük çocuğun son sözleri ise 'Anne üzülme benim bir şeyim yok' olmuştu.

Küçük Ömer Faruk'un cenazesi Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı Gökçeağaç Mahallesi'ndeki Sahil Yolu Cami'nde Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Çaybaşı Kozluk Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Küçük Ömer Faruk'un cenazesine Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yakınları ve çok sayıda vatandaş katılırken, babası Murat Odabaşı ayakta durmakta zorluk çekti.