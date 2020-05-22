SAMSUN Koronavirüsü yenen polis memuru, immün plazma bağışında bulundu Koronavirüsü yenen polis memuru, immün plazma bağışında bulunduSAMSUN'da koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan polis memuru Şeref Uçaroğlu, (40) immün plazma bağışında bulundu.

Koronavirüsü yenen polis memuru, immün plazma bağışında bulundu

SAMSUN'da koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan polis memuru Şeref Uçaroğlu, (40) immün plazma bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Şerev Uçaroğlu, yakalandığı koranavirüsü yenmeyi başardı. Karantina sürecinin ardından sağlığına kavuşan Uçaroğlu, görevine döndü, Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ne giderek immün plazma bağışında bulundu.

'BAĞIŞ İÇİN UYGUN KİŞİLERLE İLETİŞİME GEÇİLİYOR'

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, Koronavirüse yakalanmış ve atlatmış hastalar arasında plazma bağışı için uygun olanları belirliyoruz. Ardından sağlık müdürlükleri üzerinden oluşturulmuş iletişim ekibimiz, bu vatandaşlara telefonla ulaşarak bağışa davet ediyor ve kabul ederlerse onlar için bir randevu oluşturuyoruz. Gerekirse bağış ve bağışçıların ulaşımlarını sağlayıp Bölge Kan Merkezi'nde ki bağış noktasına getiriyoruz dedi.

'TOPLAMDA 6 HASTANIN TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR'

Bölgede şu ana kadar 84 kişiden bağış aldıklarını belirten Yıldırım, Bir bağışçıdan 400 mililitre plazma alınıyor. Bu bağış 200'er mililitre şeklinde ayrılarak 2 ayrı hastanın tedavisinde kullanılabiliyor. Bir bağışçı, ilk bağışından 7-10 gün süre geçmesinin ardından gerekli kontrolün yapılmasının ardından 2'inci ve 3'üncü bağışa hazırlanıyor. Yani 1 kişi 3 kez bağış yaparak toplam 6 hastanın tedavisinde kullanılacak plazma sağlamış oluyor. Biz koronavirüse yakalanıp iyileşen ve bağış için uygun kişileri, uygun zamanlardında bağışta bulunmaya davet ediyoruz şeklinde konuştu.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ne giderek immün plazma bağışında bulunan kişilere, üzerinde isimleri yazılı plaket veriliyor. Bölgede toplam 84 bağışçıdan alınan 91 immün plazma, tedavi bekleyen hastalarda kullanılması için sağlık kuruluşlarına gönderildi.

Kaynak: DHA