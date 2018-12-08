Samsun Kızının Elini Tuttu, Ölümüne Böyle Gitti

Samsun'da boşanmak üzere olduğu eşi Enis Adem Şahin tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen Merve Şahin'in olay yerine giderken güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 2 Aralık'ta, Kadıköy Mahallesi'ndeki Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Tekirdağ'da oturan Enis Adem Ş. ile boşanma aşamasında olduğu için Samsun'a yerleştiği öne sürülen eşi Merve Ş. arasında, bilinmeyen nedenle otoparkta tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Enis Adem Ş., üzerinde taşıdığı bıçağı 1 çocuk annesi eşine art arda sapladı. Merve Ş., 19 yerinden bıçaklanırken, kanlar içinde yerde kaldı. Merve Ş., sağlık görevlileri otoparktan acil servise götürürken, yaşamını yitirdi. Enis Adem Ş. ise olay yerinden sırt çantasıyla kaçarken, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Enis Adem Ş., emniyete götürülürken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürüp, Pişmanım dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Boşanmak istediği eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen Merve Şahin'in olay yerine giderken güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kızı Ayşe Hira ile birlikte yürüyen kadının hastane otoparkına gittiği görülüyor.

'KIZININ ELİNDEN TUTUP ÖLÜME GİTTİ'

Merve Şahin'in, kızı Ayşe Hira'nın elinden tutarak katilinin yanına götürdüğünü söyleyen Neslihan Özkan, Olay günü çocuğun babası Samsun'a kardeşi ile birlikte geldi. Merve'de ikisinin birlikte geldiğini öğrenince çocuğunu yalnız bırakmak istemedi ve bir araya geldiler. Biz gitme dememize rağmen, çocuğunu yalnız bırakmak istemediği için gitti. Hatta Merve'nin çocuğunun elinden tutarak binadan çıkışının görüntüleri de var. Katil muhtemelen çocuğun vekaletini alabilmek için, yeğenime kağıtları zorla imzalatmak istedi. Benim yeğenim canını verir ama çocuğunu vermezdi ve öyle de oldu. Canından oldu benim yeğenim dedi.

'AYŞE HİRA'DAN HABER ALAMIYORUZ'

Samsun Kadın Meclisi üyeleri öldürülen Merve Şahin'in yakınları ile birlikte olayın olduğu yerde açıklama yaptı. Basın açıklamasına CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da katıldı. Şahin'in yakınları göz yaşlarını tutamazken, olay yerine karanfil bırakıldı.

Yeğeni Merve Şahin'in kızı Ayşe Hira'nın savcılık talimatıyla cinayet şüphelisi Enis Adem Şahin'in kardeşine verildiğini belirten Neslihan Özkan, Madem benim yeğenim kendisini aldattı, neden boşanmasın diye uğraştı o kadar Boşanma davasını açan benim yeğenimdir. Biz Merve'yi kaybettik, Ayşe Hira'ya aile olmak istiyoruz. 3 yaşında masum bir kız çocuğunun, vahşi bir katilin kardeşi ile ne işi var diye sordu.

'EN AĞIR CEZAYI İSTİYORUZ

Olaydan bir kaç gün sonra yeğeninin boşanmak için açtığı davanın duruşması olduğunu belirten Neslihan Özkan, 13 Aralık'ta mahkemeleri vardı ve bu olay, mahkemeden 10 gün önce meydana geldi. En ağır şekilde cezalandırılmasını ve müebbet hapsini istiyoruz. Daha 25 yaşında gül damlası gibi yeğenimizi vahşice katleden bu adamın rahat etmesini istemiyoruz şeklinde konuştu.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.