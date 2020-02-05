: Samsun kızını kurtarmak için atladığı ırmakta kaybolan baba aranıyor

05.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:14

Kızını kurtarmak için atladığı ırmakta kaybolan baba aranıyor (2)

'UMUTLA BEKLİYORUZ'

Samsun'un Terme ilçesinde ırmağa düşen Gizem Günal'ı (15) kurtarmak için atladığı suda kaybolan baba Gürsel Günal'ı (50) arama çalışmaları sürdürülüyor. Arama çalışmalarını takip eden Gürsel Günal'ın kardeşi İbrahim Günal, umutlarını kaybetmediklerini belirterek, "Kızını kurtardıktan sonra abim gözden kayboluyor. Babalık işte. Gençlerimizin anne ve babalarının kıymetini bilmesi gerekiyor. Dün akşam saatlerinden beri ekipler, arama çalışmalarına devam ediyor. Umutla bekliyoruz, umudumuzu asla kaybetmedik. Ağabeyim çok iyi yüzerdi, belki yüzerken yoruldu. Hiçbir şey diyemiyorum. Sabah güle oynaya evden ayrılıyorsunuz, akşam ise bu olayları yaşıyorsunuz. Diyecek bir şey yok, her şey Allah'tan" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu