Samsun Kızılırmak Deltası'nda Yıkılan Kaçak Villa Alanları Kuşların Yuvası Oldu

Kızılırmak Deltası'nda yıkılan kaçak villa alanları kuşların yuvası oldu

Türkiye ve dünyanın en önemli sulak alanlarından biri olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yıkılan çoğunluğu villa 319 kaçak yapının molozlarından oluşturulan tepelerin üzeri toprakla dolduruldu. Zamanla doğal bitki örtüsüyle kaplanan tepeler, göçmen kuşların konaklama alanı oldu.

Türkiye ve dünyanın en önemli sulak alanlarından biri olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki çoğunluğu villa 319 kaçak yapı 3 yıl önce yıkıldı. Binaların yıkımı sonrasında ortaya çıkan molozların, kamyonlarla delta dışına çıkarılmasının hem doğal yaşamı olumsuz yönde etkileyeceği hem de maliyetli olması nedeniyle deltada değerlendirilmesine karar verildi. Beton moloz yığınları ile deltada 4 farklı noktada oluşturulan tepeler toprakla dolduruldu. Zamanla doğal bitki örtüsüyle kaplanan tepeler, göçmen kuşların konaklama alanı oldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Bu tepelerin doğa tarafından tamamen kabul edildiğini belirterek Bu bölgeler doğal bitkisi örtüsüyle kaplı ve hiç bir farklılık göremiyorsunuz. Bu tepeler deltaya kazandırılmış oldu. Bölgeye gelen araştırmacılar tarafından kuş gözlem amacıyla da kullanılıyor. Bu uygulamanın ise daha önce yapılmış bir benzerinin bulunmadığı net olarak söyleyebilirim. Yine yıkım yapılan alanlarda da hem bitki örtüsü hem de sulak alan olarak kendini yenilediğini görüyorsunuz. Bu bölgelere baktığınızda buralarda aslında önceden binaların olduğunu şu an anlayamıyorsunuz. Ancak eski fotoğraflara bakarak buraları fark edebilirsiniz. Bu tepeler seyir ve gözlem amaçlı olarak deltada kullanılıyor dedi.

Yapılan bu çalışmanın Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin UNESCO süreci için de çok önemli olduğunu söyleyen Albayrak, 30 Haziran-10 Temmuz arasında deltanın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nden daimi listeye girmesi için toplantılar yapılacak. Kararlar verilecek. İnşallah daimi listeye geçiş yaparız. 21 ülke bizimle ilgili kararlarını verecek. Biz bu konuya çok önem veriyoruz. UNESCO ile ilgili süreci tamamladığımızda Türkiye'nin bu listeye giren ilk doğal mirası olacak. Bu noktada burada yapılan her çalışma çok kıymetli. Doğa aslında affetmiyor, kendisinden ne aldıysanız, yapısını bozduysanız onu bazen kendisi geri alıyor bazen de bizim gibi biraz dışarıdan ufak müdahaleler yatığınızda o zaman hemen kendini toparlıyor şeklinde konuştu.

356 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR

Samsun'da 356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge geçen Temmuz ayında araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15'i görülüp, kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor.

Kaynak: DHA