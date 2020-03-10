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SAMSUN Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne leylekler döndü

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne leylekler döndüSAMSUN'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne, bu yıl da baharla birlikte leylekler gelmeye başladı.

10.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:02
SAMSUN Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne leylekler döndü

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne leylekler döndü

SAMSUN'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne, bu yıl da baharla birlikte leylekler gelmeye başladı. 'Leylek Köyü' olarak da adlandırılan Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi'nde yer alan 50 yuvaya yerleşen leylekler yazı burada geçirecek.

Samsun'da, 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan 56 bin hektar alana sahip UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, yaklaşık 20 dönümlük ormanlık bölgede 50 leylek yuvası yer alıyor. Bafra'nın Doğanca Mahallesi'nde 'Leylek Köyü' olarak adlandırılan alandaki yuvalara ay başından itibaren leylekler gelmeye başladı. İlkbaharı ve yazı burada geçirecek olan leylekler, ağustos ayından sonra göç edecek. Bölgede leyleklerin rahatlıkla gözlemlenmesi için bir gözlem kulesi de bulunuyor. Konulan tabelalarla leylekler hakkında bilgi verilirken, alana turistler ve kuş gözlemcileri de ilgi gösteriyor.

'EN YOĞUN LEYLEK POPÜLASYONU KIZILIRMAK DELTASI'NDA'

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yakup Sancar Barış, leyleklerin Kızılırmak Deltası'na şubat sonundan itibaren geldikleri belirterek "Havaların iyi gitmesiyle birlikte leylek popülasyonu bu yıl daha erken toparlandı. Göç sırasında şubatın ikinci yarısındaki olumlu hava koşulları daha hızlıca buraya gelmelerine neden oldu. Türkiye'de bu zamana kadar yapılmış çalışmalarda en yoğun üreyen leylek popülasyonunun olduğu yer Kızılırmak Deltası. 900'ün üzerinde üreyen çift tespit edilmişti. Bu sene bu çalışma tekrarlanacak. 10 yılda bir artma veya azalma oldu mu göreceğiz, değerlendireceğiz. Deltada eski ağaçlarda yoğun yuvalanma alanları mevcut. Türkiye'nin başka yerlerinde de örnekleri var ama bu kadar karakteristik ve bu kadar iyi gözlenebilen alan Kızılırmak Deltası'nda bulunuyor" diye konuştu.

359 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR

Samsun'da, 359 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge Temmuz 2018'de araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınması ile bölgenin daha etkin korunması amaçlanıyor.

SAMSUN Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne leylekler döndü

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

SAMSUN Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne leylekler döndü

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